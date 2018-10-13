Южнокорейский министр призвал МВФ помочь КНДР

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Министр финансов Южной Кореи Ким Дон Ён призвал Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк оказать помощь КНДР в процессе проведения реформ и присоединения к международному сообществу.
Южнокорейский министр призвал МВФ помочь КНДР
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Об этом сообщает «Рёнхап».

Отмечается, что Ким Дон Ён встретился с главой МВФ Кристин Лагард на полях ежегодных совещаний группы Всемирного банка и МВФ на Бали в Индонезии и призвал её сделать так, чтобы фонд «сыграл активную роль в процессе присоединения Северной Кореи к международному сообществу».

Аналогичную просьбу он озвучил во время встречи с президентом Всемирного банка Джим Ён Кимом. 

Ранее представитель южнокорейского Министерства объединения Пэк Дэ Хён заявил, что Республика Корея и КНДР ведут консультации по подготовке к переговорам на высоком уровне, которые должны пройти в ближайшее время.

Политолог Ирина Ланцова заявила НСН, что ситуацию вокруг Северной Кореи следует разрешать путём диалога.

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