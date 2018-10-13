Около 150 тысяч человек вышли на митинг против ксенофобии в Берлине
- Reuters
Как передаёт Deutsche Welle, организаторы заявляют о 150 тыс. участников, полиция свои данные не приводит.
Отмечается, что к колоннам протестующих присоединились группы активистов, представляющие мигрантов, ЛГБТ-сообщество, бездомных.
«Европа находится во власти атмосферы националистического антагонизма и отчуждения», — говорится в сообщении организаторов.
О каких-либо инцидентах во время митинга и задержаниях не сообщается.