Около 150 тысяч человек вышли на митинг против ксенофобии в Берлине

Десятки тысяч человек приняли участие в демонстрации против ксенофобии и правого экстремизма в Берлине.

Reuters

Как передаёт Deutsche Welle, организаторы заявляют о 150 тыс. участников, полиция свои данные не приводит. Отмечается, что к колоннам протестующих присоединились группы активистов, представляющие мигрантов, ЛГБТ-сообщество, бездомных. «Европа находится во власти атмосферы националистического антагонизма и отчуждения», — говорится в сообщении организаторов. О каких-либо инцидентах во время митинга и задержаниях не сообщается.