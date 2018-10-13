Около 150 тысяч человек вышли на митинг против ксенофобии в Берлине

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Десятки тысяч человек приняли участие в демонстрации против ксенофобии и правого экстремизма в Берлине.
Около 150 тысяч человек вышли на митинг против ксенофобии в Берлине
  • Reuters

Как передаёт Deutsche Welle, организаторы заявляют о 150 тыс. участников, полиция свои данные не приводит.

Отмечается, что к колоннам протестующих присоединились группы активистов, представляющие мигрантов, ЛГБТ-сообщество, бездомных.

«Европа находится во власти атмосферы националистического антагонизма и отчуждения», — говорится в сообщении организаторов.

О каких-либо инцидентах во время митинга и задержаниях не сообщается.

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