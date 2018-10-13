В Непале погибли по меньшей мере восемь альпинистов

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В Непале в ходе восхождения на пик Гурджа Химал погибли по меньшей мере восемь альпинистов. Об этом информирует AFP со ссылкой на местные власти.

По данным агентства, в числе погибших есть граждане Южной Кореи.

Отмечается, что они погибли после того, как их лагерь был разрушен в результате снежной бури.

При этом, по информации Himalayan Times, погибли девять человек, включая пятерых альпинистов из Южной Кореи и четырёх граждан Непала.

Ранее стало известно, что в Гималаях при крушении вертолёта погибли шесть человек.

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