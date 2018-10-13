В Непале погибли по меньшей мере восемь альпинистов

В Непале в ходе восхождения на пик Гурджа Химал погибли по меньшей мере восемь альпинистов. Об этом информирует AFP со ссылкой на местные власти.

По данным агентства, в числе погибших есть граждане Южной Кореи.

Отмечается, что они погибли после того, как их лагерь был разрушен в результате снежной бури.

#BREAKING At least eight climbers die on Nepal's Mount Gurja after their camp is devastated by a violent snowstorm: officials pic.twitter.com/pFkGSga1iA — AFP news agency (@AFP) 13 октября 2018 г.

При этом, по информации Himalayan Times, погибли девять человек, включая пятерых альпинистов из Южной Кореи и четырёх граждан Непала.

Ранее стало известно, что в Гималаях при крушении вертолёта погибли шесть человек.