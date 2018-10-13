Упавший метеорит повредил крышу дома в Японии

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Упавший на крышу частного дома в японском городе Комаки камень оказался метеоритом. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого Государственным музеем науки.

Как сообщает NHK, инцидент произошёл в сентябре. Находившиеся на тот момент внутри жильцы услышали громкий звук. После осмотра крыши и сада они обнаружили три камня размером 10, 5 и 4 см. Сам камень, по данным телеканала, повредил крышу дома и раскололся на несколько частей.

Музей науки, в который хозяйка дома отнесла камни, пришёл к заключению, что они притягиваются магнитом и являются частями метеорита, возраст которого оценивается в 4,5 млрд лет. 

Ранее сообщалось, что житель американского штата Мичиган в течение 30 лет подпирал дверь метеоритом стоимостью $100 тыс.

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