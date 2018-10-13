Трамп рассказал о возможной встрече с освобождённым пастором Брансоном
«Пастор Эндрю Брансон находится в воздухе — летит из Турции. Он, я думаю, в хорошей форме. Он, скорее всего, остановится в Германии для полной проверки. И он собирается приехать в Овальный кабинет, скорее всего, в субботу», — сказал американский лидер.
President Trump says Pastor Andrew Brunson will "be coming to the Oval Office, most likely on Saturday." pic.twitter.com/StBAYZ5btf— NBC News (@NBCNews) 12 octobre 2018
12 октября суд турецкого Измира приговорил Брансона к трём с лишним годам лишения свободы, однако освободил его из-под стражи, приняв в расчёт время, которое он уже провёл под арестом.
Американский пастор был задержан в 2016 году турецкими властями по обвинению в причастности к попытке госпереворота.