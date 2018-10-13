Трамп рассказал о возможной встрече с освобождённым пастором Брансоном

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Американский пастор Эндрю Брансон, который был осуждён судом в Турции, но отпущен с учётом отбытого срока, намерен встретится в субботу, 13 октября, с президентом США Дональдом Трампом.

«Пастор Эндрю Брансон находится в воздухе — летит из Турции. Он, я думаю, в хорошей форме. Он, скорее всего, остановится в Германии для полной проверки. И он собирается приехать в Овальный кабинет, скорее всего, в субботу», — сказал американский лидер.

12 октября суд турецкого Измира приговорил Брансона к трём с лишним годам лишения свободы, однако освободил его из-под стражи, приняв в расчёт время, которое он уже провёл под арестом.

Американский пастор был задержан в 2016 году турецкими властями по обвинению в причастности к попытке госпереворота.

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