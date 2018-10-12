Эр-Рияд приветствует согласие Анкары на совместное расследование исчезновения журналиста

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Эр-Рияд поприветствовал согласие Анкары на совместное расследование исчезновения журналиста Джамаля Хашукджи.
Эр-Рияд приветствует согласие Анкары на совместное расследование исчезновения журналиста
  • Reuters

«Официальный источник в Саудовской Аравии приветствует заявление президента Турции в ответ на просьбу Саудовской Аравии о создании совместной инициативной двусторонней группы экспертов для раскрытия фактов исчезновения гражданина Джамаля Хашукджи», — сообщает МИД Саудовской Аравии в своём микроблоге Twitter.

Ранее делегация из Саудовской Аравии прибыла в Турцию для участия в расследовании исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

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