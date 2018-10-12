Эр-Рияд приветствует согласие Анкары на совместное расследование исчезновения журналиста

Эр-Рияд поприветствовал согласие Анкары на совместное расследование исчезновения журналиста Джамаля Хашукджи.

«Официальный источник в Саудовской Аравии приветствует заявление президента Турции в ответ на просьбу Саудовской Аравии о создании совместной инициативной двусторонней группы экспертов для раскрытия фактов исчезновения гражданина Джамаля Хашукджи», — сообщает МИД Саудовской Аравии в своём микроблоге Twitter.

#Statement | Official Saudi source welcomes Turkish Presidency Declaration, in response to Saudi request, to form bilateral experts' Joint Action Team, to disclose merits of citizen #JamalKhashoggi 's disappearance pic.twitter.com/7Wo90jitz9 — Foreign Ministry 🇸🇦 (@KSAmofaEN) 12 октября 2018 г.

Ранее делегация из Саудовской Аравии прибыла в Турцию для участия в расследовании исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.