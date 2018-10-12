Дни культуры Москвы состоятся в Токио 16—18 октября

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Дни культуры Москвы будут проходить в Токио с 16 по 18 октября, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу департамента внешнеэкономических и международных связей.
Дни культуры Москвы состоятся в Токио 16—18 октября
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Для участия в мероприятиях в Японию отправится делегация московского правительства во главе с руководителем ведомства Сергеем Черёминым.

Запланированы ярмарка, мастер-классы, выступления российских артистов, фестиваль российских мультфильмов. Также будет представлена экспозиция Московского зоопарка.

Основное мероприятие деловой программы — форум «Москва и Токио. Общие вызовы, общие интересы».

Ранее «Реальное время» сообщало, что президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие во встрече министра экономического развития России Максима Орешкина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

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