Президент Татарстана встретился с премьером Японии

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Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие во встрече министра экономического развития России Максима Орешкина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, сообщает «Реальное время».
Президент Татарстана встретился с премьером Японии
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

Об этом рассказали в пресс-службе главы республики.

Обсуждались двусторонние отношения в сфере экономики, международная повестка.

Встречу провели в преддверии открытия форума «Наука и технологии в обществе».

Ранее эксперт Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал намерение Токио укрепить отношения с несколькими государствами, в том числе с Россией.

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