Президент Татарстана встретился с премьером Японии

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие во встрече министра экономического развития России Максима Орешкина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, сообщает «Реальное время».

Об этом рассказали в пресс-службе главы республики.

Обсуждались двусторонние отношения в сфере экономики, международная повестка.

Встречу провели в преддверии открытия форума «Наука и технологии в обществе».

Ранее эксперт Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал намерение Токио укрепить отношения с несколькими государствами, в том числе с Россией.