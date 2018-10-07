Президент Татарстана встретился с премьером Японии
- РИА Новости
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Об этом рассказали в пресс-службе главы республики.
Обсуждались двусторонние отношения в сфере экономики, международная повестка.
Встречу провели в преддверии открытия форума «Наука и технологии в обществе».
Ранее эксперт Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал намерение Токио укрепить отношения с несколькими государствами, в том числе с Россией.