Трамп сообщил о работе над возвращением в США осуждённого в Турции пастора
- Reuters
«Ведём напряжённую работу по вопросу пастора Брансона!.. Мои мысли и молитвы с пастором Брансоном, мы надеемся, что он благополучно вернётся домой в ближайшее время!» — написал Трамп в Twitter.
Ранее суд турецкого Измира приговорил Эндрю Брансона к трём с лишним годам тюрьмы, однако освободил его из-под стражи, приняв в расчёт уже отбытый им в процессе рассмотрения дела срок. Кроме того, был снят запрет на выезд пастора за пределы страны.
Брансон был задержан в 2016 году по обвинению в причастности к попытке госпереворота.