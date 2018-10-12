Трамп сообщил о работе над возвращением в США осуждённого в Турции пастора

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация ведёт работу по возвращению в страну американского пастора Эндрю Брансона, который был осуждён судом в Турции, но отпущен с учётом отбытого срока.

«Ведём напряжённую работу по вопросу пастора Брансона!.. Мои мысли и молитвы с пастором Брансоном, мы надеемся, что он благополучно вернётся домой в ближайшее время!» — написал Трамп в Twitter.

Ранее суд турецкого Измира приговорил Эндрю Брансона к трём с лишним годам тюрьмы, однако освободил его из-под стражи, приняв в расчёт уже отбытый им в процессе рассмотрения дела срок. Кроме того, был снят запрет на выезд пастора за пределы страны.

Брансон был задержан в 2016 году по обвинению в причастности к попытке госпереворота.