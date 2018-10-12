СМИ: Отец Бутиной заявил, что неделю не может дозвониться до дочери
Об этом он сказал «Известиям».
«На этой неделе мы с дочерью ни разу не смогли поговорить. Связь всегда обрывается. Надеюсь, что это не какое-то дополнительное препятствие со стороны администрации тюрьмы», — сообщил он.
По его словам, ранее ему удавалось регулярно разговаривать с дочерью один-два раза в неделю.
Он добавил, что не имеет информации о состоянии здоровья Марии.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что защите Бутиной не были предоставлены процессуальные документы, в том числе протокол задержания.