В Совфеде оценили заявление генсека Совета Европы о возможном исключении России

Член Совета Федерации, сенатор Ольга Тимофеева в беседе с ФАН оценила заявление генсека Совета Европы Турбьёрна Ягланда о том, что если Россия не будет платить членские взносы, то участие страны в уставных органах СЕ будет прекращено.

«Будем объективны. Любые площадки, где организована возможность обмена мнениями, необходимы. Но Совет Европы, в частности ПАСЕ, выродился на текущий момент», — сказала Тимофеева.

По её словам, подобная площадка действительно не нужна России, поэтому если произойдёт исключение из таких организаций, то Москва станет искать другие форматы.

Ранее сообщалось, что Россия определится с позицией о членстве в Совете Европы до января.