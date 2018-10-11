В Совфеде оценили заявление генсека Совета Европы о возможном исключении России

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Член Совета Федерации, сенатор Ольга Тимофеева в беседе с ФАН оценила заявление генсека Совета Европы Турбьёрна Ягланда о том, что если Россия не будет платить членские взносы, то участие страны в уставных органах СЕ будет прекращено.
В Совфеде оценили заявление генсека Совета Европы о возможном исключении России
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«Будем объективны. Любые площадки, где организована возможность обмена мнениями, необходимы. Но Совет Европы, в частности ПАСЕ, выродился на текущий момент», — сказала Тимофеева.

По её словам, подобная площадка действительно не нужна России, поэтому если произойдёт исключение из таких организаций, то Москва станет искать другие форматы.

Ранее сообщалось, что Россия определится с позицией о членстве в Совете Европы до января.

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