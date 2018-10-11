Германия выдала России обвиняемого в мошенничестве россиянина
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Об этом заявили в пресс-службе Генпрокуратуры России.
По версии следствия, с июля 2008 года по сентябрь 2012 года в Новосибирске директор организации «Сибрегионстрой» Белорыбец с сообщниками осуществлял строительство объектов транспортной инфраструктуры Промышленно-логистического парка Новосибирской области.
Имея умысел на хищение бюджетных средств, они представили в рамках договора заказчику для оплаты документы, в которых были указаны не соответствующие действительности сведения о выполненных работах и стоимости использованных при строительстве материалов.
«В результате областному бюджету Новосибирской области был причинён ущерб в размере около 153 млн рублей», — говорится в сообщении.
Как отмечается, средства были частично обналичены и перечислены на счета подконтрольных ему организаций, а также других компаний, имеющих признаки фирм-однодневок.
Белорыбец скрылся от уголовного преследования и был объявлен в международный розыск. В декабре 2017 года он был задержан в Германии.
Ранее в Россию из Португалии был экстрадирован россиянин Роман Гранадский, который обвиняется в разбое с незаконным проникновением в жилище.