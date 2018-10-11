На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги

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На юге Израиля 11 октября прозвучали сирены воздушной тревоги в районах, которые находятся недалеко от границы с сектором Газа.
На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги
  • Reuters

«Сирены прозвучали в региональных советах Шаар ха-Негев и Сдот-Негев», — говорится в официальном Twitter Армии обороны Израиля.

Ранее сообщалось, что в промышленной зоне возле еврейского поселения Ариэль на Западном берегу реки Иордан в результате стрельбы со стороны неизвестных пострадали три человека. 

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