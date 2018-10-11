На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги

На юге Израиля 11 октября прозвучали сирены воздушной тревоги в районах, которые находятся недалеко от границы с сектором Газа.

Reuters

«Сирены прозвучали в региональных советах Шаар ха-Негев и Сдот-Негев», — говорится в официальном Twitter Армии обороны Израиля. 🚨 INITIAL REPORT: Sirens sounded in the Sha'ar HaNegev and Sdot Negev regional councils. Details to follow. pic.twitter.com/4MJ0otalMc — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 11 октября 2018 г. Ранее сообщалось, что в промышленной зоне возле еврейского поселения Ариэль на Западном берегу реки Иордан в результате стрельбы со стороны неизвестных пострадали три человека.