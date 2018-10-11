В США задержали мужчину за планы устроить взрыв в день выборов

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В США задержали 56-летнего жителя штата Нью-Йорк, который планировал устроить взрыв в Вашингтоне в день выборов. Об этом информирует офис федерального прокурора по южному округу Нью-Йорка.

Отмечается, что подозреваемый Пол Розенфельд планировал устроить взрыв на Национальной аллее в Вашингтоне, чтобы привлечь внимание к своей политической идеологии.

«Предполагаемый план Розенфельда устроить взрыв в день выборов противоречит нашим демократическим принципам», — заявил федеральный прокурор США Джеффри Берман.

По данным офиса прокурора, мужчина собрал взрывное устройство весом 90 кг.

Ранее стало известно, что в штате Пенсильвания при взрыве автомобиля погибли три человека.

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