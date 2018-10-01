В США трое погибли из-за взрыва автомобиля

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В американском штате Пенсильвания погибли три человека в результате взрыва автомобиля, сообщает NBC news со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Взрыв произошёл в Аллентауне около 21:30 29 сентября (4:30 30 сентября мск. — RT). 

«У нас высокая степень уверенности в том, что преступник, вероятно, был убит в результате инцидента», — заявил прокурор округа Лихай Джеймс Мартин.

В местной полиции сообщили, что этот инцидент был изолирован, и больше нет угрозы для жителей округа.

Ранее СМИ сообщали, что британская полиция произвела контролируемый подрыв подозрительного автомобиля возле главного здания телерадиовещательной корпорации BBC в Лондоне.

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