СМИ: В Лондоне подорвали автомобиль возле здания BBC

Британская полиция произвела контролируемый подрыв подозрительного автомобиля возле главного здания телерадиовещательной корпорации BBC в Лондоне.

Об этом сообщает The Sun со ссылкой на свидетелей.

Отмечается, что операция проводилась при помощи специального самоходного робота. Всего было произведено три контролируемых взрыва.

По данным издания, в момент операции здание штаб-квартиры было заблокировано: никого не выпускали и не впускали. При этом сотрудников BBC попросили держаться подальше от окон.

Police have just carried out two controlled explosions outside BBC W1. Suspect package. Hallam Street cordoned off. Staff told to keep away from windows. pic.twitter.com/8lTW9F2TtI — Ruth Clegg (@Cleggins82) 3 сентября 2018 г.

Уточняется, что автомобилем, который привлёк внимание полиции, стал оранжевый минивэн.