СМИ: В Лондоне подорвали автомобиль возле здания BBC

Короткая ссылка
Британская полиция произвела контролируемый подрыв подозрительного автомобиля возле главного здания телерадиовещательной корпорации BBC в Лондоне.
СМИ: В Лондоне подорвали автомобиль возле здания BBC
  • Reuters

Об этом сообщает The Sun со ссылкой на свидетелей.

Отмечается, что операция проводилась при помощи специального самоходного робота. Всего было произведено три контролируемых взрыва.

По данным издания, в момент операции здание штаб-квартиры было заблокировано: никого не выпускали и не впускали. При этом сотрудников BBC попросили держаться подальше от окон.

Уточняется, что автомобилем, который привлёк внимание полиции, стал оранжевый минивэн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить