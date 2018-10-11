В Пентагоне рассказали о преимуществе российского оружия над американским

Глава командования перспективных вооружений армии США генерал Джон Мюррей заявил, что у российского оружия есть преимущество в дальнобойности по сравнению с американскими аналогами.

Об этом сообщает Business Insider.

«У России, а во многих случаях и у Китая, есть преимущество в дальнобойности над большей частью наших систем вооружений», — сказал он.

Мюррей утверждает, что Москва и Пекин проводят исследования в сфере создания ракет «воздух-воздух», которые предназначены для уничтожения самолётов поддержки истребителей F-35.

Он добавил, что у артиллерии России также есть превосходство в дальности стрельбы.

Ранее СМИ сообщили, что спецназ армии США хочет запустить на территории страны производство копий некоторых видов российского оружия.