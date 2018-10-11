Минобороны показало кадры вывоза террористами бочек с хлором в Сирии.

Запись опубликована на странице военного ведомства в Facebook.

Видео с названием «Кадры похищения бочек с хлором из штаба организации «Хайат Тахрир аш-Шам»* размещено и на странице Минобороны во «ВКонтакте».

Также опубликовано опубликовано фото грузовика с бочками.

Ранее в Центре по примирению враждующих в САР заявили, что боевики террористической группировки «Исламское государство»** напали в Сирии на террористов «Джабхат ан-Нусры».

В результате произошедшего были захвачены два баллона с хлором и убиты два сотрудника организации «Белые каски».

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.