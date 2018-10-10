Боевики ИГ в Сирии захватили у «Ан-Нусры» баллоны с хлором

Боевики террористической организации «Исламское государство»* совершили нападение в Сирии на террористов «Джабхат ан-Нусры»** и захватили два баллона с хлором.

Об этом говорится в сообщении Центра по примирению враждующих сторон в САР, поступившем в распоряжение RT.

«Вечером 9 октября в районе населённого пункта Эль-Латамна бандгруппа одного из проигиловских формирований совершила нападение на штаб отряда террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра»)», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате боестолкновения убиты четыре боевика и два сотрудника организации «Белые каски».

«Из помещения штаба было вывезено два баллона с хлором», — добавили в центре.

Подчёркивается, что баллоны были доставлены на юг Алеппо и переданы боевикам ассоциированной с ИГ террористической группировки.

В августе сообщалось, что «Джабхат ан-Нусра» готовит провокацию с использованием хлора.

*«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.