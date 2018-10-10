СМИ назвали основного кандидата на пост Маска в совете директоров Tesla

Бизнесмена Джеймса Мёрдока считают основным кандидатом на пост председателя совета директоров компании Tesla, который ранее занимал Илон Маск.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

При этом издание добавляет, что ещё один собеседник указал, что на эту должность всё ещё рассматриваются другие кандидатуры.

Уточняется, что сам Маск выступает за кандидатуру ведущего независимого директора компании Антонио Грасиаса, которого давно знает, однако как раз из-за его участия в проектах Маска существуют опасения по поводу независимости Грасиаса.

Сам Мёрдок и представители Tesla отказались комментировать данную информацию.

В сентябре стало известно, что Маск покинет должность председателя правления компании Tesla на три года из-за ситуации с Комиссией по ценным бумагам и биржам США.