NYT: в США задержали подозреваемого в экономическом шпионаже гражданина КНР

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Бельгия экстрадировала в США сотрудника Министерства внутренней безопасности КНР, подозреваемого в экономическом шпионаже, после чего его задержали американские правоохранительные органы.
NYT: в США задержали подозреваемого в экономическом шпионаже гражданина КНР
  • Reuters

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на чиновника Минюста США.

Отмечается, что, по версии следствия, гражданин Китая Сю Яньцзюнь, в частности, пытался украсть коммерческие тайны компании GE Aviation.

По данным издания, обвиняемый был задержан в Бельгии в апреле после того, как правоохранительные органы его заманили предложением получить секретную информацию о компании.

Ранее директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рей обвинил хакеров из Китая в попытках украсть американские идеи и инновации.

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