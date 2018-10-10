NYT: в США задержали подозреваемого в экономическом шпионаже гражданина КНР

Бельгия экстрадировала в США сотрудника Министерства внутренней безопасности КНР, подозреваемого в экономическом шпионаже, после чего его задержали американские правоохранительные органы.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на чиновника Минюста США.

Отмечается, что, по версии следствия, гражданин Китая Сю Яньцзюнь, в частности, пытался украсть коммерческие тайны компании GE Aviation.

По данным издания, обвиняемый был задержан в Бельгии в апреле после того, как правоохранительные органы его заманили предложением получить секретную информацию о компании.

Ранее директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рей обвинил хакеров из Китая в попытках украсть американские идеи и инновации.