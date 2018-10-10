NYT: в США задержали подозреваемого в экономическом шпионаже гражданина КНР
- Reuters
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на чиновника Минюста США.
Отмечается, что, по версии следствия, гражданин Китая Сю Яньцзюнь, в частности, пытался украсть коммерческие тайны компании GE Aviation.
По данным издания, обвиняемый был задержан в Бельгии в апреле после того, как правоохранительные органы его заманили предложением получить секретную информацию о компании.
Ранее директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рей обвинил хакеров из Китая в попытках украсть американские идеи и инновации.