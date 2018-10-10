Глава ФБР обвинил хакеров из Китая в попытках украсть идеи США

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Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рей обвинил хакеров из Китая в попытках украсть американские идеи и инновации.
Глава ФБР обвинил хакеров из Китая в попытках украсть идеи США
  • © Silas Stein
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что данное заявление Рей сделал на слушаниях в комитете сената США по внутренней безопасности.

«Соперники в лице иностранных государств, в особенности Китай, также представляют серьёзную угрозу, поскольку они стремятся заполучить секретную информацию о нашей торговле, наших идеях и инновациях. Они используют с каждым разом расширяющийся набор нетрадиционных методов для достижения своих целей», — сказал он.

По его словам, угрозу для США представляет не только Пекин, но и, например, Тегеран, который также ведёт различную деятельность против американской стороны.

«Китай не единственный соперник, который стремится украсть наши идеи и инновации. В марте обвинения были предъявлены девяти хакерам, которых поддерживало иностранное государство в лице Ирана», — добавил Рей.

Ранее компании Apple, Amazon и Supermicro опровергли сообщения СМИ, что в их серверах были обнаружены китайские шпионские чипы.

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