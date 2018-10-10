В МИД Австрии заявили о намерении продолжать выступать против смертной казни
- Reuters
Об этом сообщается в Twitter австрийского МИД.
«Вместе с ЕС и другими странами со схожими взглядами мы продолжим выступать в ООН за глобальный мораторий как первый шаг в направлении мирового запрета», — говорится в тексте.
По словам Кнайсль, Австрия отрицает смертную казнь при любых условиях и во всех случаях.
Ранее глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини и генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд призвали власти Белоруссии ввести мораторий на смертную казнь.
Белоруссия остаётся единственным государством в Европе, где всё ещё применяется высшая мера наказания.