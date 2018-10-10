В МИД Австрии заявили о намерении продолжать выступать против смертной казни

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Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что страна продолжит выступать против применения высшей меры наказания.
В МИД Австрии заявили о намерении продолжать выступать против смертной казни
  • Reuters

Об этом сообщается в Twitter австрийского МИД. 

«Вместе с ЕС и другими странами со схожими взглядами мы продолжим выступать в ООН за глобальный мораторий как первый шаг в направлении мирового запрета», — говорится в тексте.

По словам Кнайсль, Австрия отрицает смертную казнь при любых условиях и во всех случаях.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини и генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд призвали власти Белоруссии ввести мораторий на смертную казнь.

Белоруссия остаётся единственным государством в Европе, где всё ещё применяется высшая мера наказания.

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