В МИД Австрии заявили о намерении продолжать выступать против смертной казни

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что страна продолжит выступать против применения высшей меры наказания.

Об этом сообщается в Twitter австрийского МИД.

«Вместе с ЕС и другими странами со схожими взглядами мы продолжим выступать в ООН за глобальный мораторий как первый шаг в направлении мирового запрета», — говорится в тексте.

По словам Кнайсль, Австрия отрицает смертную казнь при любых условиях и во всех случаях.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини и генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд призвали власти Белоруссии ввести мораторий на смертную казнь.

Белоруссия остаётся единственным государством в Европе, где всё ещё применяется высшая мера наказания.