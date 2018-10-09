В ЕС призвали Белоруссию ввести мораторий на смертную казнь

Глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини и генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд призвали власти Белоруссии ввести мораторий на смертную казнь.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Во Всемирный день против смертной казни Могерини и Ягланд выступили с осуждением применения подобной меры, отметив, что она является «жестоким, варварским и унизительным методом (наказания. — RT) и находится в противоречии с правом на жизнь».

Белоруссия остаётся единственным государством в Европе, где всё ещё применяется высшая мера наказания.

В июле 2017 года сообщалось, что Могилёвский областной суд в Белоруссии вынес смертный приговор двум фигурантам дела чёрных риелторов, которые, согласно материалам следствия, убивали людей, чтобы завладеть их квартирами с целью дальнейшей продажи.