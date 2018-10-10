Каламанов: у России нет сомнений, что в лаборатории «Портон-Даун» работают с А-234

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У России нет сомнений в том, что в Великобритании велись и ведутся работы с нервно-паралитическим веществом А-234.
Каламанов: у России нет сомнений, что в лаборатории «Портон-Даун» работают с А-234
  • РИА Новости

Об этом сказал замминистра промышленности и торговли России, глава российской делегации Георгий Каламанов в ходе 89-й сессии Исполнительного совета ОЗХО в Гааге.

«И нет никакого сомнения в том, что в Великобритании работы с «Новичками» (А-234. — RT) велись и ведутся в лаборатории Министерства обороны «Портон-Даун», находящейся в непосредственной близости от Солсбери и Эймсбери. Не в этом ли кроется первопричина отказа Лондона действовать в соответствии с положениями статьи IX КЗХО для прояснения этой эфемерной истории», — цитирует РИА Новости Каламанова.

По его словам, заявления о якобы мотивах России и её возможностях для применения А-234 являются голословными.

Ранее Каламанов также призвал власти Великобритании объяснить Организации по запрещению химического оружия, какие работы ведутся в химической лаборатории «Портон-Даун».

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