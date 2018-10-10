В Испании не нашли доказательств вмешательства России в каталонский кризис

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Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель заявил, что Мадрид не имеет доказательств «российского вмешательства» в каталонский кризис 2017 года.
В Испании не нашли доказательств вмешательства России в каталонский кризис
  • Reuters

«Есть данные о том, что было увеличение трафика в сети год назад, на пике каталонского кризиса, с серверов на венесуэльской и российской территориях. Однако я не могу предъявить обвинения российскому правительству, не имея доказательств», — сказал он в интервью изданию La Vanguardia.

В январе бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон в ходе дебатов в Копенгагенском университете заявил, что сообщения о якобы влиянии российских хакеров на итоги каталонского референдума нельзя воспринимать всерьёз.

В ноябре 2017 года глава Минобороны Испании Мария Долорес де Коспедаль заявила, что правительство Испании не имеет данных о возможном «вмешательстве» России в ситуацию с Каталонией.

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