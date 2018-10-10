Глава МИД Венгрии обвинил ЕС в тайном бизнесе с Россией

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз поддерживает тесные отношения с Россией, но скрывает это.

По его словам, обвинения в адрес Будапешта о слишком сильном сближении с Москвой необоснованны.

«Разница лишь в том, что они стараются скрыть большой бизнес под поверхностными ссорами», — сказал Сийярто в интервью Der Standard.

В качестве подтверждения своих слов он напомнил, что канцлер Австрии Себастьян Курц неоднократно встречался с президентом России Владимиром Путиным в 2018 году.

Кроме того, он отметил многочисленные телефонные разговоры французского лидера Эммануэля Макрона с российским коллегой и его визит на экономический форум в Санкт-Петербурге.

Ранее Сийярто заявил, что Россия играет важную роль в экономике Венгрии.