Глава МИД Венгрии обвинил ЕС в тайном бизнесе с Россией

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз поддерживает тесные отношения с Россией, но скрывает это.
Глава МИД Венгрии обвинил ЕС в тайном бизнесе с Россией
  • Reuters

По его словам, обвинения в адрес Будапешта о слишком сильном сближении с Москвой необоснованны. 

«Разница лишь в том, что они стараются скрыть большой бизнес под поверхностными ссорами», — сказал Сийярто в интервью Der Standard.

В качестве подтверждения своих слов он напомнил, что канцлер Австрии Себастьян Курц неоднократно встречался с президентом России Владимиром Путиным в 2018 году.

Кроме того, он отметил многочисленные телефонные разговоры французского лидера Эммануэля Макрона с российским коллегой и его визит на экономический форум в Санкт-Петербурге.

Ранее Сийярто заявил, что Россия играет важную роль в экономике Венгрии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить