Глава МИД Венгрии рассказал о важности экономических отношений с Россией
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- globallookpress.com
Об этом Сийярто заявил в интервью Софико Шеварднадзе в программе SophieCo на RT.
«Наши страны близко расположены, мы зависим от российских поставок энергоносителей. У нас тесное экономическое сотрудничество, а теперь ещё и инвестиционное. Россия играет важную роль в нашем энергетическом импорте, поставляя нам не только газ, но и электроэнергию с АЭС», — рассказал министр.
Он добавил, что это «совершенно нормально», когда обе страны стараются поддерживать прагматичные отношения, основанные на взаимном уважении.
Полное интервью с Сийярто смотрите на RTD в понедельник, 24 сентября.