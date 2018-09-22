Глава МИД Венгрии рассказал о важности экономических отношений с Россией

Россия играет важную роль в экономике Венгрии, а также в её энергетическом импорте, рассказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. По словам дипломата, это объясняет стремление двух стран поддерживать прагматичные отношения.

Об этом Сийярто заявил в интервью Софико Шеварднадзе в программе SophieCo на RT.

«Наши страны близко расположены, мы зависим от российских поставок энергоносителей. У нас тесное экономическое сотрудничество, а теперь ещё и инвестиционное. Россия играет важную роль в нашем энергетическом импорте, поставляя нам не только газ, но и электроэнергию с АЭС», — рассказал министр.

Он добавил, что это «совершенно нормально», когда обе страны стараются поддерживать прагматичные отношения, основанные на взаимном уважении.

Полное интервью с Сийярто смотрите на RTD в понедельник, 24 сентября.