Трамп объявил чрезвычайное положение во Флориде

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Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения в штате Флорида из-за приближения тропического шторма «Майкл».
Трамп объявил чрезвычайное положение во Флориде
  • Reuters

В заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, Трамп наделяет Министерство внутренней безопасности США и Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях правом координировать усилия в борьбе со стихией.

Отмечается, что меры будут направлены на обеспечение безопасности частных лиц и государственной собственности, а также на ликвидацию последствий стихии.

Ранее сообщалось, что власти штата Флорида объявили режим ЧС в 26 из 67 округов из-за тропического шторма «Майкл».

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