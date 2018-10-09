Трамп объявил чрезвычайное положение во Флориде

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения в штате Флорида из-за приближения тропического шторма «Майкл».

В заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, Трамп наделяет Министерство внутренней безопасности США и Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях правом координировать усилия в борьбе со стихией.

Отмечается, что меры будут направлены на обеспечение безопасности частных лиц и государственной собственности, а также на ликвидацию последствий стихии.

Ранее сообщалось, что власти штата Флорида объявили режим ЧС в 26 из 67 округов из-за тропического шторма «Майкл».