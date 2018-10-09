Канье Уэст пообедает с Трампом
- Reuters
«Канье Уэст посетит Белый дом, чтобы присутствовать на ланче с президентом Трампом. Он также встретится с (зятем и старшим советником главы США. — RT) Джаредом Кушнером», — заявила Сандерс.
Она отметила, что на обеде будут обсуждаться восстановление промышленности в Америке, тюремная реформа, предотвращение бандитизма и сокращение насильственных преступлений в Чикаго.
Уточняется, что встреча состоится в четверг, 11 октября.
Ранее Канье Уэст удалил свои аккаунты из социальных сетей Twitter и Instagram.