Канье Уэст пообедает с Трампом

Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс сообщила, что американский рэпер Канье Уэст пообедает с главой Соединённых Штатов Дональдом Трампом.

«Канье Уэст посетит Белый дом, чтобы присутствовать на ланче с президентом Трампом. Он также встретится с (зятем и старшим советником главы США. — RT) Джаредом Кушнером», — заявила Сандерс.

Она отметила, что на обеде будут обсуждаться восстановление промышленности в Америке, тюремная реформа, предотвращение бандитизма и сокращение насильственных преступлений в Чикаго.

Уточняется, что встреча состоится в четверг, 11 октября.

Ранее Канье Уэст удалил свои аккаунты из социальных сетей Twitter и Instagram.