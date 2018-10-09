Канье Уэст пообедает с Трампом

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс сообщила, что американский рэпер Канье Уэст пообедает с главой Соединённых Штатов Дональдом Трампом.
Канье Уэст пообедает с Трампом
  • Reuters

«Канье Уэст посетит Белый дом, чтобы присутствовать на ланче с президентом Трампом. Он также встретится с (зятем и старшим советником главы США. — RT) Джаредом Кушнером», — заявила Сандерс.

Она отметила, что на обеде будут обсуждаться восстановление промышленности в Америке, тюремная реформа, предотвращение бандитизма и сокращение насильственных преступлений в Чикаго.

Уточняется, что встреча состоится в четверг, 11 октября.

Ранее Канье Уэст удалил свои аккаунты из социальных сетей Twitter и Instagram.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить