В МИД России назвали успешными переговоры с коллегами из Китая и КНДР
- РИА Новости
«Консультации прошли весьма успешно, обсудили ситуацию на (Корейском) полуострове. Обсудили возможность скоординированных действий по тем направлениям, где подходы трёх стран совпадают», — приводит РИА Новости слова Моргулова.
Москва считает, отметил он, что «урегулирование всего комплекса проблем Корейского полуострова возможно в многостороннем формате».
Ранее сообщалось, что заместители глав МИД России и Китая Игорь Моргулов и Кун Сюанью условились продолжать тесную координацию действий в рамках политико-дипломатического урегулирования ситуации на Корейском полуострове.