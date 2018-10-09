В МИД России назвали успешными переговоры с коллегами из Китая и КНДР

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Заместитель главы МИД России Игорь Моргулов назвал «весьма успешными» трёхсторонние консультации России, Китая и КНДР.
В МИД России назвали успешными переговоры с коллегами из Китая и КНДР
  • РИА Новости

«Консультации прошли весьма успешно, обсудили ситуацию на (Корейском) полуострове. Обсудили возможность скоординированных действий по тем направлениям, где подходы трёх стран совпадают», — приводит РИА Новости слова Моргулова.

Москва считает, отметил он, что «урегулирование всего комплекса проблем Корейского полуострова возможно в многостороннем формате».

Ранее сообщалось, что заместители глав МИД России и Китая Игорь Моргулов и Кун Сюанью условились продолжать тесную координацию действий в рамках политико-дипломатического урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

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