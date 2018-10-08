Россия и Китай договорились продолжать координировать действия по корейскому урегулированию

Заместители глав МИД России и Китая Игорь Моргулов и Кун Сюанью условились продолжать тесно координировать действия в рамках политико-дипломатического урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД России заявлении.

«Условлено продолжать тесную координацию усилий России и Китая в целях поддержания процесса политико-дипломатического урегулирования всего комплекса проблем субрегиона», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Москве 9 октября пройдёт встреча заместителей глав МИД России, КНР и КНДР.

Ранее директор Центра стратегических исследований Китая РУДН Алексей Маслов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил визит лидера Южной Кореи Мун Чжэ Ина в КНДР.