Россия и Китай договорились продолжать координировать действия по корейскому урегулированию

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Заместители глав МИД России и Китая Игорь Моргулов и Кун Сюанью условились продолжать тесно координировать действия в рамках политико-дипломатического урегулирования ситуации на Корейском полуострове.
Россия и Китай договорились продолжать координировать действия по корейскому урегулированию
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Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД России заявлении.

«Условлено продолжать тесную координацию усилий России и Китая в целях поддержания процесса политико-дипломатического урегулирования всего комплекса проблем субрегиона», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Москве 9 октября пройдёт встреча заместителей глав МИД России, КНР и КНДР.

Ранее директор Центра стратегических исследований Китая РУДН Алексей Маслов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил визит лидера Южной Кореи Мун Чжэ Ина в КНДР.

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