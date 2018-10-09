Захарова прокомментировала решение Хейли уйти с поста постпреда США при ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение постпреда США при ООН Никки Хейли уйти в отставку.

«Мы приняли к сведению прозвучавшее заявление США. Это внутреннее дело государства. После того, как эти отставки и новые назначения будут, образно говоря, приведены в исполнение, будем налаживать отношения с новыми представителями США. А сейчас — дорабатывать с прежними», — цитирует Nation News Захарову.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Хейли уходит в отставку. Американский лидер Дональд Трамп подтвердил решение Хейли.

Уточняется, что Хейли уйдёт с должности «в конце года». Сама постпред также объяснила решение уйти в отставку.