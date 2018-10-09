Захарова прокомментировала решение Хейли уйти с поста постпреда США при ООН

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение постпреда США при ООН Никки Хейли уйти в отставку.
Захарова прокомментировала решение Хейли уйти с поста постпреда США при ООН
  • Reuters

«Мы приняли к сведению прозвучавшее заявление США. Это внутреннее дело государства. После того, как эти отставки и новые назначения будут, образно говоря, приведены в исполнение, будем налаживать отношения с новыми представителями США. А сейчас — дорабатывать с прежними», — цитирует Nation News Захарову.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Хейли уходит в отставку. Американский лидер Дональд Трамп подтвердил решение Хейли.

Уточняется, что Хейли уйдёт с должности «в конце года». Сама постпред также объяснила решение уйти в отставку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить