Захарова прокомментировала решение Хейли уйти с поста постпреда США при ООН
- Reuters
«Мы приняли к сведению прозвучавшее заявление США. Это внутреннее дело государства. После того, как эти отставки и новые назначения будут, образно говоря, приведены в исполнение, будем налаживать отношения с новыми представителями США. А сейчас — дорабатывать с прежними», — цитирует Nation News Захарову.
Ранее в СМИ появились сообщения, что Хейли уходит в отставку. Американский лидер Дональд Трамп подтвердил решение Хейли.
Уточняется, что Хейли уйдёт с должности «в конце года». Сама постпред также объяснила решение уйти в отставку.