Володин призвал страны Евразии сблизить позиции на фоне протекционизма США

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе 3-го Совещания спикеров парламентов стран Евразии заявил о необходимости сближать подходы по вопросам, требующим совместных решений.

Он также отметил необходимость способствовать международному сотрудничеству, развитию на Евразийском пространстве интеграционных экономических проектов.

«Это особенно становится важным в условиях проведения Соединёнными Штатами Америки политики протекционизма и возведения торговых барьеров», — заявил Володин.

Кроме того, по его словам, выход США из Парижского соглашения по климату и соглашения по ядерной программе Ирана создаёт опасный прецедент.

«Мы-то должны понимать. Все эти действия противоречат общепризнанным нормам международного права и угрожают торгово-экономическим отношениям между всеми странами мира», — добавил спикер Госдумы.

Накануне Володин в ходе встречи с председателем Консультативного совета Катара Ахмедом бен Абдаллой бен Заидом Аль Махмудом заявил о необходимости законодательно обеспечить развитие отношений России и Катара в различных сферах.