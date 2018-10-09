Володин призвал страны Евразии сблизить позиции на фоне протекционизма США

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе 3-го Совещания спикеров парламентов стран Евразии заявил о необходимости сближать подходы по вопросам, требующим совместных решений.
Володин призвал страны Евразии сблизить позиции на фоне протекционизма США
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

Он также отметил необходимость способствовать международному сотрудничеству, развитию на Евразийском пространстве интеграционных экономических проектов. 

«Это особенно становится важным в условиях проведения Соединёнными Штатами Америки политики протекционизма и возведения торговых барьеров», — заявил Володин.

Кроме того, по его словам, выход США из Парижского соглашения по климату и соглашения по ядерной программе Ирана создаёт опасный прецедент.

«Мы-то должны понимать. Все эти действия противоречат общепризнанным нормам международного права и угрожают торгово-экономическим отношениям между всеми странами мира», — добавил спикер Госдумы.

Накануне Володин в ходе встречи с председателем Консультативного совета Катара Ахмедом бен Абдаллой бен Заидом Аль Махмудом заявил о необходимости законодательно обеспечить развитие отношений России и Катара в различных сферах.

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