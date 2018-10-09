В Госдуме оценили заявление главы NASA об отношениях России и США в космосе

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Анна Лушникова
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT заявление главы NASA Джима Брайденстайна о том, что отношения между Россией и США в космосе можно назвать великолепными.
В Госдуме оценили заявление главы NASA об отношениях России и США в космосе
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Дело в том, что космическая сфера очень наукоёмкая. В ней действительно сложились конструктивные и продуктивные отношения между российскими и американскими специалистами. Так же, как и между учёными. Несмотря на все эти политические передряги и санкционную политику, которую двигают американские власти, сохраняются очень добрые отношения между нашими народами», — сказал Морозов.

По словам депутата, в настоящее время «мы двигается к тому, чтобы как можно быстрее снять разногласия на межправительственном уровне и обеспечить сотрудничество между Россией и США по всем вопросам, в том числе и в космосе».

Ранее глава NASA Джим Брайденстайн назвал великолепными отношения России и США в космосе. Он подчеркнул, что сотрудничество между двумя странами должно распространяться и на другие сферы.

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