В Госдуме оценили заявление главы NASA об отношениях России и США в космосе

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT заявление главы NASA Джима Брайденстайна о том, что отношения между Россией и США в космосе можно назвать великолепными.

«Дело в том, что космическая сфера очень наукоёмкая. В ней действительно сложились конструктивные и продуктивные отношения между российскими и американскими специалистами. Так же, как и между учёными. Несмотря на все эти политические передряги и санкционную политику, которую двигают американские власти, сохраняются очень добрые отношения между нашими народами», — сказал Морозов.

По словам депутата, в настоящее время «мы двигается к тому, чтобы как можно быстрее снять разногласия на межправительственном уровне и обеспечить сотрудничество между Россией и США по всем вопросам, в том числе и в космосе».

Ранее глава NASA Джим Брайденстайн назвал великолепными отношения России и США в космосе. Он подчеркнул, что сотрудничество между двумя странами должно распространяться и на другие сферы.