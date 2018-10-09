Сенцов вошёл в список финалистов премии Европарламента имени Сахарова

Отбывающий наказание в российской колонии украинский режиссёр Олег Сенцов вошёл в список финалистов правозащитной премии Европарламента имени Андрея Сахарова 2018 года «За свободу мысли».

Об этом сообщает пресс-служба ЕП.

Отмечается, что в список вошли не только физические лица, но и организации.

«Это неправительственные организации, защищающие права человека и спасающие жизни мигрантов в Средиземном море, украинский кинорежиссёр Олег Сенцов и марокканский политический активист Насер Зефзафи», — говорится в тексте.

Победитель премии будет выбран на сессии ЕП в Страсбурге 25 октября, церемония награждения состоится 12 декабря.

Ранее заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко в беседе с газетой «Известия» рассказал о состоянии здоровья Сенцова.

Режиссёр был приговорён в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в организации терактов в Крыму.

Он отбывает наказание в колонии строгого режима «Белый медведь» в городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе.