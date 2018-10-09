Эксперт оценил намерение Польши пересчитать сумму репараций от Германии

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Анастасия Румянцева
Доцент кафедры европейского права МГИМО и директор Центра европейской информации Николай Топорнин прокомментировал в беседе с RT намерение Польши пересчитать сумму репараций от Германии.
Эксперт оценил намерение Польши пересчитать сумму репараций от Германии
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«Это уже 10-е, если не 15-е заявление подобного рода. Они появляются с достаточно большой периодичностью, наверно, сразу после того, как Польша вышла из Варшавского договора, вступила в НАТО, в Европейский союз и начались экономические реформы, которые, в принципе, привели к определённому экономическому росту. На мой взгляд, никаких шансов у Польши нет», — отметил Топорнин.

Как предположил эксперт, такое поведение Польши может быть связано с тем, что она в настоящее время находится под действием седьмой статьи Лиссабонского договора и в отношении неё Европейский союз начал специальную процедуру.

«Польша не выполняет требования, взятые на себя при вступлении в ЕС, соблюдать демократические стандарты. В частности, речь идёт об объективности, справедливости и независимости работы судов. Чтобы отвлечь внимание Евросоюза от этого, они подняли этот вопрос. К тому же после выхода Британии наверняка будут пересматривать статьи расходов бюджета. Видимо, они чувствуют, что скоро уменьшатся инвестиции Брюсселя в экономику Польши, и выискивают обходные пути, как восполнить будущие потери», — заключил Топорнин.

Ранее глава польского парламентского комитета по вопросам выплаты репараций Аркадиуш Мулярчик заявил о необходимости пересчитать по новой методике потери Польши во время Второй мировой войны, чтобы предъявить Германии претензии.

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