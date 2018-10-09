Шесть человек погибли в результате ДТП в Сербии

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По меньшей мере шесть человек погибли в аварии, которая произошла на автомагистрали в Центральной Сербии.
Шесть человек погибли в результате ДТП в Сербии
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Об этом сообщается на сайте МВД страны.

Уточняется, что в результате ДТП ещё 27 человек получили травмы различной степени тяжести.

«На автомагистрали Белград — Ниш в районе города Ягодина... произошла серия взаимосвязанных аварий в обоих направлениях... Согласно последней информации, шесть человек погибли и 27 пострадали», — указывается в заявлении.

Возможной причиной столкновения назван утренний туман. Движение на трассе было остановлено, на месте работают полиция и спасатели.

Ранее сообщалось, что на северо-западе Москвы произошло массовое ДТП с участием маршрутки.

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