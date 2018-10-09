Венесуэльский политик погиб после задержания спецслужбами

Советник муниципалитета Либертадор в Венесуэле Фернандо Альбан погиб после задержания сотрудниками Боливарианской службы разведки, сообщает El Nacional.

Отмечается, что гибель Альбана подтвердил генеральный прокурор страны Тарек Уильям Сааб.

Сообщается, что власти начали расследование обстоятельств происшествия.

В июле 2017 года сообщалось об убийстве лидера молодёжной оппозиции Рикардо Кампоса.