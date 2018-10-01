СМИ сообщили о гибели семи человек в гватемальской тюрьме

В Гватемале в результате беспорядков в тюрьме погибли семь заключённых, четверо пострадали, сообщает Prensa Libre.

Отмечается, что во время беспорядков было использовано огнестрельное оружие. Пострадавшие были госпитализированы. Ранее сообщалось, что группа заключённых устроила бунт в специальной тюрьме Боливарианской службы разведки в столице Венесуэлы Каракасе.