СМИ сообщили о гибели семи человек в гватемальской тюрьме

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В Гватемале в результате беспорядков в тюрьме погибли семь заключённых, четверо пострадали, сообщает Prensa Libre.

Отмечается, что во время беспорядков было использовано огнестрельное оружие.

Пострадавшие были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что группа заключённых устроила бунт в специальной тюрьме Боливарианской службы разведки в столице Венесуэлы Каракасе.

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