СМИ сообщили о гибели семи человек в гватемальской тюрьме
В Гватемале в результате беспорядков в тюрьме погибли семь заключённых, четверо пострадали, сообщает Prensa Libre.
Отмечается, что во время беспорядков было использовано огнестрельное оружие.
Пострадавшие были госпитализированы.
Ранее сообщалось, что группа заключённых устроила бунт в специальной тюрьме Боливарианской службы разведки в столице Венесуэлы Каракасе.
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