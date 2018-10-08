В Госдуме оценили решение Сербии выступить против санкций в отношении российских парламентариев

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал в беседе с RT заявление председателя сербского парламента Майи Гойкович о том, что Сербия в Совете Европы настаивает на отмене политических санкций в отношении российских парламентариев.
В Госдуме оценили решение Сербии выступить против санкций в отношении российских парламентариев
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«Мы не можем не приветствовать решение сербской стороны инициировать данную тему. Сербия в данном случае выступает как один из наших самых надёжных партнёров на политическом пространстве Европы. Конечно, есть немало политиков, которые готовы прислушаться к голосу разума. Другое дело, что не они определяют правила поведения европейских структур», — сказал Новиков.

Как отметил депутат, «определённый отклик сербская инициатива всё равно будет иметь».

«Да, первые лица, президенты, истеблишмент, который сегодня находится в непростых отношениях с Дональдом Трампом, всё равно продолжают оставаться в колеснице американской внешней политики. Но капля камень точит, нужно выразить признательность сербской стороне за эту инициативу», — заключил он.

Ранее председатель сербского парламента заявила, что Сербия в Совете Европы настаивает на отмене политических санкций в отношении российских парламентариев и от такой позиции не откажется.

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