Глава парламента Ирана позитивно оценил отношения с Россией

Спикер Госдумы Вячеслав Володин провёл встречу с председателем Собрания исламского совета (меджлиса) Ирана Али Ардеширом Лариджани.

Встреча состоялась в рамках III Совещания спикеров парламентов стран Евразии, проходящего в Анталье.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы повестки совещания, а также экономическое взаимодействие.

Кроме того, Лариджани заявил, что оценивает отношения России и Ирана очень позитивно.

Ранее Володин в ходе встречи с председателем Консультативного совета Катара Ахмедом бен Абдаллой бен Заидом Аль Махмудом заявил о необходимости сделать всё, чтобы законодательно обеспечить развитие отношений России и Катара в различных сферах.