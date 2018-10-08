Глава парламента Ирана позитивно оценил отношения с Россией

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин провёл встречу с председателем Собрания исламского совета (меджлиса) Ирана Али Ардеширом Лариджани.
Глава парламента Ирана позитивно оценил отношения с Россией
  • РИА Новости

Встреча состоялась в рамках III Совещания спикеров парламентов стран Евразии, проходящего в Анталье.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы повестки совещания, а также экономическое взаимодействие.

Кроме того, Лариджани заявил, что оценивает отношения России и Ирана очень позитивно.

Ранее Володин в ходе встречи с председателем Консультативного совета Катара Ахмедом бен Абдаллой бен Заидом Аль Махмудом заявил о необходимости сделать всё, чтобы законодательно обеспечить развитие отношений России и Катара в различных сферах.

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