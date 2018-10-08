Глава парламента Ирана позитивно оценил отношения с Россией
- РИА Новости
Встреча состоялась в рамках III Совещания спикеров парламентов стран Евразии, проходящего в Анталье.
Отмечается, что стороны обсудили вопросы повестки совещания, а также экономическое взаимодействие.
Кроме того, Лариджани заявил, что оценивает отношения России и Ирана очень позитивно.
Ранее Володин в ходе встречи с председателем Консультативного совета Катара Ахмедом бен Абдаллой бен Заидом Аль Махмудом заявил о необходимости сделать всё, чтобы законодательно обеспечить развитие отношений России и Катара в различных сферах.