МИД России вручил ноту послу Нидерландов

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МИД России вручил ноту послу Нидерландов в Москве Рене Джонс-Бос. Об этом говорится в опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства заявлении.
МИД России вручил ноту послу Нидерландов
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«В ней (ноте. — RT) подчёркивается, что российская сторона расценивает инцидент с задержанием и выдворением российских граждан как провокацию в связи с линией Российской Федерации в ОЗХО, направленной против политизации деятельности этой авторитетной международной структуры и придания ей атрибутивных функций в нарушение КЗХО и Устава ООН», — говорится в сообщении.

Кроме того, нидерландской стороне было указано на контрпродуктивность продолжения её участия в провокационных пропагандистских кампаниях, направленных против России.

8 октября посол Нидерландов прибыла в МИД России в связи с обвинениями Амстердама в адрес Москвы в совершении «кибератаки». В ходе визита она разъяснила в МИД России неприемлемость кибератак на международные организации, такие как ОЗХО.

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