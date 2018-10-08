Посол Нидерландов разъяснила позицию Амстердама по кибератакам

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Посол Нидерландов в Москве Рене Джонс-Бос заявила, что разъяснила в МИД России неприемлемость кибератак на международные организации, такие как ОЗХО.
Посол Нидерландов разъяснила позицию Амстердама по кибератакам
  • © Frank Röder
  • globallookpress.com

«Я разъяснила МИД России, что Нидерланды несут ответственность за международные организации на своей территории, как ОЗХО, и то, что мы не можем смириться с кибератаками на международные организации, это ясно сообщило ранее наше оборонное ведомство», — цитирует РИА Новости дипломата.

Ранее сообщалось, что посол Нидерландов прибыла в МИД России в связи с обвинениями Амстердама в адрес Москвы в совершении «кибератаки». 

4 октября в Минобороны Нидерландов заявили о предотвращении хакерской атаки на ОЗХО, которую якобы пытались совершить четверо российских граждан.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация вокруг обвинений Амстердама в адрес Москвы в «кибершпионаже» являются примером «мегафонной дипломатии».

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