Эксперт оценила заявление Столтенберга о причине бомбардировок Югославии
- РИА Новости
«Это достаточно нелепые оправдания, которые звучат каждый год после бомбардировок. И каждый раз сербов пытаются убедить в том, что всё делалось во благо», — сказала Руднева.
По её словам, сначала звучала формулировка «гуманитарная катастрофа», затем стали говорить, что всё делалось для спасения албанцев, а теперь фактически озвучивается версия, что США и их союзники просто решили сместить Милошевича силовым методом.
«То есть фактически было так: это делалось для того, чтобы подорвать авторитет лидера, а потом, соответственно, сместить его и заменить другим — более удобным. И сейчас генсек НАТО, собственно, этого даже не скрывает», — заключила эксперт.
Ранее Столтенберг отметил, что НАТО имеет прекрасные отношения с Сербией и уважает решение властей страны не вступать в альянс.