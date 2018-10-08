Эксперт оценила заявление Столтенберга о причине бомбардировок Югославии

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Старший научный сотрудник Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН кандидат исторических наук Ирина Руднева в беседе с радио Sputnik оценила заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что бомбардировка Югославии в 1999 году велась для защиты мирного населения и свержения президента страны Слободана Милошевича.
Эксперт оценила заявление Столтенберга о причине бомбардировок Югославии
  • РИА Новости

«Это достаточно нелепые оправдания, которые звучат каждый год после бомбардировок. И каждый раз сербов пытаются убедить в том, что всё делалось во благо», — сказала Руднева.

По её словам, сначала звучала формулировка «гуманитарная катастрофа», затем стали говорить, что всё делалось для спасения албанцев, а теперь фактически озвучивается версия, что США и их союзники просто решили сместить Милошевича силовым методом.

«То есть фактически было так: это делалось для того, чтобы подорвать авторитет лидера, а потом, соответственно, сместить его и заменить другим — более удобным. И сейчас генсек НАТО, собственно, этого даже не скрывает», — заключила эксперт.

Ранее Столтенберг отметил, что НАТО имеет прекрасные отношения с Сербией и уважает решение властей страны не вступать в альянс.

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