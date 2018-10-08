Советник Эрдогана прокомментировал ситуацию с исчезновением саудовского журналиста

Советник правящей турецкой Партии справедливости и развития Ясин Актай прокомментировал ситуацию с исчезновением саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

«Эта ситуация (исчезновение Хашкаджи. — RT) не выгодна обеим странам. Саудовская Аравия не заинтересована в том, чтобы подобное случилось на территории Турции. Именно в этом был уверен и Джамаль Хашкаджи. Он всегда утверждал, что не может себе представить, чтобы с ним произошло что-нибудь плохое на территории Турции, например, похищение или что-нибудь подобное. Он всегда верил в то, что Саудовская Аравия будет уделять должное внимание сохранению хороших отношений с Турцией», — сказал он в разговоре с RT.

По его словам, Турция также не могла быть заинтересована в этом.

«Турция стремится к сохранению турецко-саудовских отношений. Это с одной стороны. Но с другой стороны, Турция крайне чувствительно относится к случившемуся на её территории, потому что это наносит урон её репутации, её статусу. Турция считается убежищем для всех обиженных, она территория свободы», — заявил Актай.

Как он отметил, не исключено, что к исчезновению журналиста может быть причастна третья сторона.

Ранее в Министерстве иностранных дел Франции выразили обеспокоенность исчезновением саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в Турции.