Франция обеспокоена исчезновением саудовского журналиста в Турции

В Министерстве иностранных дел Франции выразили обеспокоенность исчезновением саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в Турции.

«Франция обеспокоена исчезновением Джамаля Хашкаджи, который является... уважаемой личностью в Саудовской Аравии. Мы надеемся, что его ситуация прояснится как можно быстрее», — цитирует представителя МИД РИА Новости.

Ранее Турция запросила у Саудовской Аравии разрешение на обыск генконсульства страны в Стамбуле в связи с исчезновением саудовского журналиста.

Прокуратура Стамбула начала расследование в связи с исчезновением Джамаля Хашкаджи.

По данным СМИ, журналист пропал после того, как вошёл в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.