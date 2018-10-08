Франция обеспокоена исчезновением саудовского журналиста в Турции
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«Франция обеспокоена исчезновением Джамаля Хашкаджи, который является... уважаемой личностью в Саудовской Аравии. Мы надеемся, что его ситуация прояснится как можно быстрее», — цитирует представителя МИД РИА Новости.
Ранее Турция запросила у Саудовской Аравии разрешение на обыск генконсульства страны в Стамбуле в связи с исчезновением саудовского журналиста.
Прокуратура Стамбула начала расследование в связи с исчезновением Джамаля Хашкаджи.
По данным СМИ, журналист пропал после того, как вошёл в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.