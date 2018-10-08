Эксперт отреагировал на угрозу введения США санкций против Индии из-за С-400

Политолог-американист профессор факультета права ВШЭ Александр Домрин в беседе с газетой «Известия» отреагировал на возможное введение США санкций против Индии из-за покупки С-400 у России.

По словам эксперта, Индия, как и Китай, пытается демонстрировать независимость от давления Вашингтона.

«С моей точки зрения, это подтверждение того, что мир, каким мы его знали после распада Советского Союза, подходит к концу», — полагает Домрин.

Он также считает, что Соединённые Штаты дважды подумают, прежде чем вводить санкции против Нью-Дели.

В свою очередь, военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» сказал, что перспективы оборонно-технического сотрудничества России и Индии выглядят как очень хорошие.

«Что касается санкций США за торговлю с Россией оружием, то вряд ли они пойдут на такой шаг», — отметил он.

По его словам, американская сторона никогда не делает ничего себе во вред.

Ранее в Индии прокомментировали угрозу введения США санкций из-за покупки у России С-400.