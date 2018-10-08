Лавров обсудил с главой МИД Ирана сотрудничество в энергетике
- Reuters
«Главы внешнеполитических ведомств обсудили проблематику двустороннего сотрудничества с акцентом на вопросы взаимодействия в энергетической сфере», — говорится в сообщении.
Министры также обменялись мнениями по некоторым актуальным темам международной и региональной повесток.
Как отмечается, разговор состоялся по инициативе иранской стороны.
Ранее Лавров заявил, что конечные цели России в Сирии не во всём совпадают с целями Ирана и Турции.
При этом глава российского МИД подчеркнул, что Иран помогает эффективно бороться с терроризмом в Сирии.