Лавров обсудил с главой МИД Ирана сотрудничество в энергетике

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Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф провели телефонный разговор, заявили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.
Лавров обсудил с главой МИД Ирана сотрудничество в энергетике
  • Reuters

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили проблематику двустороннего сотрудничества с акцентом на вопросы взаимодействия в энергетической сфере», — говорится в сообщении.

Министры также обменялись мнениями по некоторым актуальным темам международной и региональной повесток.

Как отмечается, разговор состоялся по инициативе иранской стороны.

Ранее Лавров заявил, что конечные цели России в Сирии не во всём совпадают с целями Ирана и Турции.

При этом глава российского МИД подчеркнул, что Иран помогает эффективно бороться с терроризмом в Сирии. 

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