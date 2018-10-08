Посол ЕС назвал «островки сотрудничества» с Россией
- Reuters
«Что касается европейских санкций (в отношении России. — RT)... у нас независимо от этого сохраняется несколько сфер взаимодействия, которые я называю островками сотрудничества», — цитирует дипломата ТАСС.
Он отметил, что речь идёт о межрегиональном и трансграничном сотрудничестве, а также о взаимодействии в сфере образования, науки и студенческих обменов.
Ранее представители Евросоюза и России провели консультации по вопросам обеспечения безопасности полётов.