Посол ЕС назвал «островки сотрудничества» с Россией

В отношениях между Россией и Европейским союзом сохраняются «островки сотрудничества», несмотря на санкции, рассказал посол ЕС в России Маркус Эдерер во время визита в Томск.

«Что касается европейских санкций (в отношении России. — RT)... у нас независимо от этого сохраняется несколько сфер взаимодействия, которые я называю островками сотрудничества», — цитирует дипломата ТАСС.

Он отметил, что речь идёт о межрегиональном и трансграничном сотрудничестве, а также о взаимодействии в сфере образования, науки и студенческих обменов.

Ранее представители Евросоюза и России провели консультации по вопросам обеспечения безопасности полётов.